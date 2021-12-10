كأس العرب: تونس وقطر يتأهلان لنصف النهائي بعد فوزهما على سلطنة عُمان والامارات

سيستقبل استاد الثمامة، مباراة هامة وقوية تجمع بين المغرب والجزائر في ديربي شمال افريقي مثير، غدا السبت

تأهل المنتخب تونس زالقطري، اليوم الجمعة، للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر، بعد فوز تونس على منتخب سلطنة عُمان بـ 2-1، وفرز قطر على الامارات بخماسية نظيفة، وستنتظر تونس في نصف النهائي، الفائز من مباراة مصر والأردن وقطر الفائز في مباراة المغرب والجزائر غدا السبت.

وسجل نسور قرطاج الهدف الأول في الدقيقة 16 من الشوط الأول، أحرزه اللاعب سيف الدين الجزيري، وسجل يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 69 من الشوط الثاني، فيما أحرز أرشد العلوي هدف عُمان الوحيد، في الدقيقة 65.

وافتتح العنابي التهديف منذ الدقيقة السادسة بقدم اللاعب علي حسن سالمين بالخطأ في مرماه، فيما تكفل المعز علي بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من علامة الجزاء، بينما سجل خوخي بوعلام الثالث للمنتخب القطري من ضربة جزاء كذلك عنذ الدقيقة 36.

وأضاف عبد العزيز حاتم الهدف الرابع للمنتخب القطري في الدقيقة 44، فيما سجل المعز علي الخامس عنذ الدقيقة 45.

وسيستقبل استاد الثمامة، مباراة هامة وقوية تجمع بين المغرب والجزائر في ديربي شمال إفريقي مثير، غدا السبت، ضمن مباريات ربع نهائي كأس العرب.