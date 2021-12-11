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محمد صلاح يهز شباك استون فيلا فريق أسطورة ليفربول جيرارد

i24news

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محمد صلاح لاعب ليفربول يسجل الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، ليفربول، إنجلترا، الأحد، 3 تشرين اول، 2021
Peter Byrne/PA via APمحمد صلاح لاعب ليفربول يسجل الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، ليفربول، إنجلترا، الأحد، 3 تشرين اول، 2021

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز"للريدز" في الدقيقة 67 من زمن اللقاء المقام على ملعب "آنفيلد"

فاز فريق ليفربول على ضيفه أستون فيلا (1-0) في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز"للريدز" في الدقيقة 67 من زمن اللقاء المقام على ملعب "آنفيلد"، من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

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كان هذا في مباراة حل فيها النجم السابق لليفربول، ستيفن جيرادر، المدير الفني الحالي لأستون فيلا، ضيفا على ملعب "آنفيلد" اليوم السبت، ضمن الجولة 16 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة، خلف المتصدر مانشستر سيتي، الذي فاز اليوم على فريق وولفرهامبتون، على ملعب "الاتحاد".