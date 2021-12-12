عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • ركلات ترجيحية تحسم فوز منتخب الجزائر أمام المغرب في ربع نهائي كأس العرب

ركلات ترجيحية تحسم فوز منتخب الجزائر أمام المغرب في ربع نهائي كأس العرب

i24news

دقيقة 1
مشجعو الجزائر يقفون لالتقاط صورة خلال مباراة المجموعة الرابعة في كأس العرب لكرة القدم 2021 بين الجزائر ومصر على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية يوم 7 ديسمبر 2021.
KHALED DESOUKI / AFPمشجعو الجزائر يقفون لالتقاط صورة خلال مباراة المجموعة الرابعة في كأس العرب لكرة القدم 2021 بين الجزائر ومصر على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية يوم 7 ديسمبر 2021.

حقق المنتخب الجزائري فوزه بركلات الترجيح (5-3)، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2

ضرب منتخب الجزائر موعداً في الدور نصف النهائي مع نظيره القطري مستضيف البطولة، في أعقاب فوزه أمام الفريق المغربي. ووجهت صفحة كأس العالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المديح للنجم الجزائري، يوسف بلايلي، الذي تألق مع "محاربي الصحراء" في لقاء المغرب، أمس السبت.

ونشرت صفحة كأس العالم على موقع "تويتر"، صورة لبلايلي وكتبت: "حصل بلايلي على ركلة الجزاء التي سجلت منها الجزائر الهدف الأول أمام المغرب في ربع نهائي كأس العرب، كما سجل هدفا من حوالي 40 مترا".

وخطف بلايلي الأضواء في "الديربي المغاربي" ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، بحصوله على ركلة جزاء انبرى لها زميله، ياسين براهيمي، بنجاح مفتتحا النتيجة، في الدقيقة 62، قبل أن يهز بلايلي بنفسه الشباك المغربية، في الدقيقة 102 من الشوط الإضافي الأول بهدف اعتبره كثيرون، أحد أجمل أهداف البطولة العربية، وفق روسيا اليوم.

وبلغ منتخب الجزائر نصف نهائي كأس العرب، بعد فوزه بركلات الترجيح (5-3) على شقيقه المغربي، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2. 