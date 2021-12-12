لأول مرة،مباراة كرة قدم تجمع منتخب الشبيبة الإسرائيلي مع نظيره الاماراتي

منتخب الشبيبة الإسرائيلي لكرة القدم يشارك بمباراة ودية بمدينة نتانيا أمام نظيره الاماراتي

يشارك منتخب الشبيبة الإسرائيلي لكرة القدم اليوم الاحدة في أول مبارة مع منتخب الشبيبة الامارات لكرة القدم، والتي ستقام في مدينة نتانيا وسط إسرائيل.

رئيس اتحاد كرة القدم الإسرائيلي اورن حسون صرح لهيئة البث الرسمية "كان" صرح :"من جانبنا، نحن فزنا من مجرد إقامة المباراة، نأمل ان نخوض مباريات ضد دول عربية قريبا، مثل المغرب، على سبيل المثال".

وأضاف حسون :"اعتقد ان الفرق متساوية بقدراتها، ولربما تكون الامارات على الورق أفضل قليلا، لكننا سنبذل اقصى جهودنا حتى نفوز، رغم اننا نرغب جدا ان يتمتعوا جدا في إسرائيل".

من جانبه صرح مدرب الفريق الشاب اوفير حاييم حول المباراة للقناة الرسمية :"متأثرون جدا، بالوقوف معا بالنشيد الوطني، هذا الامر الأبرز بنظرنا وهو امر مؤثر جدا، ونأمل جدا ان ننجح بالتوصل الى نتيجة جيدة، هذا تاريخ بنظرنا، تاريخ في دولة إسرائيل".