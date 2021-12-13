وأسفرت القرعة الجديدة عن لقاءات نارية بمواجهة ريال مدريد الإسباني بمنافسه باريس سان جيرمان الفرنسي

حملت قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا اليوم، إثارة نارية لم يتخيلها أحد، حيث أخطأ اليويفا بسحب كرة مانشستر يونايتد لكي يواجه فياريال، وهذا غير ممكن كون الفريقان تواجها في دور المجموعات، ثم تكرر الخطأ في عدم سحب كرة مانشستر يونايتد لكي يواجه أتلتيكو مدريد.

وقرر بسبب ذلك اليويفا اعادة إجراء قرعة دور 16 من دوري الأبطال اليوم والتي شهدت مباريات نارية ومثيرة ستجمع كبار اللعبة في شهر فبراير المقبل، وذلك بعد أن سحبت القرعة لأول مرة في وقتٍ سابق اليوم الإثنين ثم تم إعادتها سريعًا.

وأسفرت القرعة الجديدة عن لقاءات نارية بمواجهة ريال مدريد الإسباني بمنافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما إنتر ميلان الإيطالي سيلعب أمام ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

العاب دوري ال 16:

زلتسبورغ - بايرن ميونخ

سبورتنغ لشبونة - مانشستر سيتي

بنفيكا - اياكس

تشيلسي - ليل

باريس سان جيرمان- ريال مدريد

اتليتكو مدريد - مانشستر يونايتد

يوفنتوس - فياريال

ليفربول - انتر ميلان

وستقام جولة الذهاب من دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا أيام 15-16 و22-23 فبراير 2022، فيما تقام جولة الإياب أيام 8-9 و15-16 مارس 2021.