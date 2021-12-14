كأس العرب: مدرب الجزائر يؤكد جاهزية "محاربي الصحراء" أمام قطر في مباراة نصف النهائي

منتخب الجزائر بعد فوزين وتعادل في الدور الأول، تخطّى المغرب في ربع النهائي بركلات الترجيح

أكّد مدرّب المنتخب الجزائري مجيد بوقرة، اليوم الثلاثاء، أن "الجزائر جاهزة لمواجهة قطر في مباراة نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم على استاد الثمامة، غدا الأربعاء، معتبرا المباراة كـ "نهائي"، لافتاً إلى "جاهزية مهاجمه لاعب السد القطري بغداد بونجاح".

وأضاف بوقرة أن "القطريين يعرفون الكثير عن محاربي الصحراء، الذين يحترفون في الدوري القطري"، مشيرا إلى أن " الأهم في مباراة نصف النهائي هو اللعب الجماعي، ونحن على بعد 90 دقيقة من النهائي، وبالتالي فالحسم لمن يعطي أكثر ويريد الذهاب أبعد".

وأشار بوقرة إلى أن "تشكيلته مكتملة، بونجاح لديه الضوء الأخضر للعب، وبلايلي بحالة جيدة"، مضيفا "بالنسبة للاعب الوسط أمير سعيود بعد تعرضه لإصابة طفيفة بالركبة، أخرجته في آخر ربع ساعة من مباراة السودان، ولم يكن جاهزاً في المباراتين التاليتين أمام لبنان ومصر".

ويُذكر أن منتخب الجزائر بعد فوزين وتعادل في الدور الأول، تخطّى المغرب في ربع النهائي بركلات الترجيح.