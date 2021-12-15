كأس العرب 2021 في قطر: منتخب تونس يتأهل إلى النهائي عقب فوزه على مصر بنيران صديقة

كأس العرب: منتخب تونس يتأهل إلى النهائي عقب فوزه على مصر

تأهل منتخب تونس، مساء اليوم الأربعاء، إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2021 عقب الفوز على منتخب مصر في نصف النهائي بهدف لصفر في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 974 في قطر في انتظار الفائز من مباراة قطر والجزائر.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني، عندما سجل منتخب تونس هدف الفوز القاتل وجاء الهدف في الدقيقة 90+5، عندما حول عمرو السولية، لاعب وسط منتخب مصر، كرة عرضية برأسه إلى داخل شباك فريقه.

في المقابل، سيكون المنتخب المصري على موعد مع مواجهة الخاسر من مباراة قطر والجزائر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المُقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2021 يوم السبت الوشيك، وهو اليوم ذاته الذي يشهد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.