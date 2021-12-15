منتخب الجزائر يتأهل إلى نهائي كأس العرب 2021 على حساب قطر بهدفين لهدف

يضرب المنتخب الوطني موعدا للمنتخب التونسي في المباراة النهائية المزمع إجرائها يوم السبت بملعب البيت.

نجح منتخب الجزائر في كسب ورقة التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2021، عقب الفوز على قطر في نصف النهائي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الثمامة ليضرب موعدا مع المنتخب التونسي في المباراة النهائية المزمع إجرائها يوم السبت الوشيك بملعب البيت.

وسجل المدافع جمال بن العمري الهدف الأول في الدقيقة الـ59 بعد تحويل مسار كرة زميله بن عيادة، قبل أن يعدل النتيجة المنتخب القطري في الدقيقة عن طريق اللاعب منتاري في الدقيقة 90+7

وتمكن المنتخب الجزائري من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+17 عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسف بلايلي ورغم التصدي لها من قبل الحارس القطري، نجح بلايلي في تسجيلها بعدما عادت إليه.

فيما سيواجه منتخب قطر نظيره المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.