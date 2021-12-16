الدوري الانجليزي الممتاز: تأجيل مباراة توتنهام وليستر سيتي بسبب فيروس كورونا

هذه ثالث مباراة تلغى لتوتنهام بسبب الفيروس عقب مباراة ضد رين في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي

قررت رابطة الدورى الانجليزي ،اليوم الخميس، بتأجيل مباراة كل من توتنهام الإنجليزي ونظيره ليستر سيتي بسبب تفشي وباء كورونا. والتى كان من المقرر ان تكون اليوم في تمام الساعة 9:30 (غرينتش) مساء، وذلك ضمن مواجهات الجولة ال17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

كانت ستقام المبارة اليوم على ستاد كينج باور، ملعب ليستر سيتي وهذه ثالث مباراة تلغى لتوتنهام بسبب الفيروس عقب مباراة ضد رين في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي وأخرى أمام برايتون أند هوف ألبيون في الدوري المحلي مطلع الأسبوع.

ويحتل الهوتسبير المركز ال7 بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، فيما يحتل ليستر في المركز ال8 بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

وبدأت بريطانيا تسجل أرقاما مرتفعة جدا من الإصابات بكورونا نتيجة متحورة "أوميكرون" الأسرع انتشارا من متحورة دلتا، وقد بلغ عدد الحالات الإيجابية الأربعاء 78610 أشخاص، ثبتت إصابتهم مخبريا، مع توقع الخبراء بأن ترتفع هذه الأرقام بشكل كبير في الأيام القليلة المقبلة.