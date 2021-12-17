رفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق إلى نقطة مع سيتي صاحب الصدارة

واصل ليفربول تضييق الخناق على مانشستر سيتي المتصدر بعد فوزه على ضيفه نيوكاسل 3-1 الخميس في ختام منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم، فيما تابع تشلسي اهدار النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه إيفرتون 1-1 وسط فوضى عارمة وتأجيل العديد من المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأندية الإنكليزية.

ورفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق إلى نقطة مع سيتي صاحب الصدارة والذي كان اكتسح ليدز يونايتد بسباعية نظيفة الثلاثاء، فيما يتأخر تشلسي الثالث بفارق 4 نقاط.

خاض "ريدز" اللقاء أمام نيوكاسل الذي كان تخلى عن قاع الترتيب عقب فوزه قبل 12 يوماً على بيرنلي 1-صفر، ليتقدم للمركز التاسع عشر مع 10 نقاط متساوياً مع نوريتش المتذيل، ولكن مع أفضلية الأهداف لصالحه.

كما فشل نيوكاسل في الفوز على ليفربول في المواجهات العشر الأخيرة، وتحديداً منذ انتصاره بنتيجه 2-صفر في كانون الأوّل/ديسمبر 2015.