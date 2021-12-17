ابو ظبي: الإسرائيلية أناستاسيا جوربنكو تفوز بالميدالية الذهبية في سباحة صدر 50 متر بطولة العالم في السباحة

فازت بزمن قدره 29.34 ثانية وهذه هي أول ميدالية ذهبية يفوز بها رياضي إسرائيلي في بطولة العالم.

فازت السباحة الإسرائيلية أناستاسيا جوربنكو، اليوم الجمعة بالميدالية الذهبية في مسابقة سباحة صدر 50 متر بطولة العالم للسباحة المقامة في ابو ظبي وهذه هي أول ميدالية ذهبية يفوز بها رياضي إسرائيلي في بطولة العالم.

وجاء فوز البطلة الإسرائيلية في البطولة (مولودةفي حيفا 18 عاما ) بالمركز الأول في نهائي 50 متر سباحة صدر بزمن قدره 29.34 ثانية.

وانطلقت النسخة الخامسة عشر من بطولة العالم للسباحة القصيرة، أمس الخميس، في مدينة أبو ظبي ، وتستمر حتى ال 21 من ديسمبر /كانون الأول الجاري بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون ما يقارب الـ 180 دولة.

وتقام ضمن البطولة 44 مسابقة على مدار ال 6 أيام و تصل قيمة جوائز البطولة الإجمالية إلى 2.8 مليون دولار.