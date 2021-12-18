ديربي شمال أفريقي بين منتخبي الجزائر وتونس، من سيحسم لقب كأس العرب 2021؟

تاريخ المواجهات الكروية بين تونس والجزائر يعود إلى الخمسينات من القرن الماضي حينما كانت الجزائر مستعمرة فرنسية

ساعات تفصل عشاق الكرة العربية عن ديربي شمال أفريقي بين منتخبي الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب "قطر 2021"، على أرضية ملعب "البيت" المونديالي في الدوحة.

يقود المنتخبين الجزائري والتونسي مدربان وطنيان هما مجيد بوقرة ومنذر الكبير. وخاض المنتخبان منافسات كأس العرب بعناصر محلية بالإضافة للمحترفين في الملاعب العربية.

تأهل منتخب تونس "نسور قرطاج" إلى نهائي كأس العرب بعد تغلبه على نظيره المصري "الفراعنة" بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أول أمس ضمن نصف النهائي على ملعب "974" في الدوحة.

في المقابل، تأهل منتخب الجزائر "محاربي الصحراء" إلى النهائي بعد فوزهم في قبل النهائي على منتخب البلد المضيف "العنابي" القطري بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب "الثمامة".

ورغم أن نهائي كأس العرب 2021 سيكون أول لقاء يجمع المنتخبين التونسي والجزائري على الصعيد العربي، فإن عدد المواجهات التي جمعت نسور قرطاج بمحاربي الصحراء يتجاوز 47 مباراة دارت على أكثر من صعيد من بينها 21 مواجهة رسمية و26 مباراة ودية.

ومن جهة أخرى، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الحكم الألماني دانييل سيبرت، لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العرب،

يشار إلى أن في آخر مواجهتين وديتين بين المنتخبين، فاز المنتخب الجزائري، الذي يحتل المركز 32 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، بينما تحتل تونس الترتيب 29 عالمياً.

ويذكر أن تاريخ المواجهات الكروية بين تونس والجزائر يعود إلى الخمسينات من القرن الماضي حينما كانت الجزائر مستعمرة فرنسية وكانت تلعب تحت مسمى "فريق جبهة التحرير الوطني" وهي ممثل الجزائر لدى السلطات الفرنسية حيث التقى المنتخبان مرات عدة كانت الغلبة فيها لفريق جبهة التحرير الوطني.