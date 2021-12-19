ظهور صُوَر جديدة للاعبة التنس الصينية بينغ شواي بعد أنباء اختفائها

أكدت تشين أنها حصلت على الفيديو الذي تبلغ مدته 7 ثوانٍ من صديق لها وإنه التُقط في مناسبة للترويج لتزلج

نشرت صحفية تابعة للحكومة الصينية، اليوم الأحد، لقطات جديدة للاعبة التنس ‏الصينية، بينغ شواي، مع استمرار القلق الدولي عليها، بعد أنباء اختفائها إثر اتهامها نائب رئيس الوزراء ‏السابق بإجبارها على ممارسة علاقة جنسية معه.‏

وقامت مراسلة صحيفة غلوبال تايمز الحكومية الصينية، تشينغتشينغ تشين، بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر"، والذي تظهر فيه بينغ شواي وهي تتحدث مع نجمة كرة السلة الصينية، ياو مينغ.

وأكدت تشين أنها حصلت على الفيديو الذي تبلغ مدته 7 ثوانٍ من صديق لها وإنه التُقط في مناسبة للترويج لتزلج "كروس كاونتري" في شنغهاي، ويُظهر لاعبة التنس وهي تبتسم وتستمع، بينما تتحدث ياو مينغ لها بشكل غير واضح.

كما نشرت تشين صورة لبينغ مع ياو وشخصيتين رياضيتين صينيتين أخريين، البطلة الاولمبية في منافسات الشراع شو ليجيا ولاعب كرة الطاولة المعتزل وانغ ليتشين.

يذكر أن بينغ شواي، وهي بطلة سابقة في بطولة ويمبلدون وفرنسا المفتوحة للزوجي، كانت انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتطلق مزاعم أن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ قاولي، أجبرها على ممارسة الجنس خلال علاقة متقطعة امتدت لعدة سنوات، وتم حذف رسالة شواي سريعا من شبكة الإنترنت الصينية، ولكن ليس قبل أن يتم نشر لقطات شاشة على موقع "تويتر"، وهو ما أثار غضبا عالميا.

وكانت الهيئة الرياضية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستعلق جميع البطولات في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، بسبب مخاوف بشأن سلامة بينغ شواي.