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السباحة الاسرائيلية أناستاسيا جوربانكو تحصد الميدالية الذهبية في سباق ال 100 متر مختلط في ابو ظبي

i24news

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السباحة الإسرائيلية أناستاسيا جوربانكو
AP Photo/Kamran Jebreiliالسباحة الإسرائيلية أناستاسيا جوربانكو

حققت الإسرائيلية البالغة من العمر 18 عامًا رقمًا قياسيًا إسرائيليًا جديدًا عندما أنهت السباق في 57.8 ثانية

سجلت السباحة الإسرائيلية أناستاسيا جوربانكو رقمًا قياسيًا آخر للسباحة الإسرائيلية اليوم الأحد، عندما فازت بثاني ميدالية ذهبية لها في بطولة العالم للسباحة القصيرة في أبو ظبي. 

وحققت الإسرائيلية البالغة من العمر 18 عامًا رقمًا قياسيًا إسرائيليًا جديدًا عندما أنهت السباق في 57.8 ثانية في 100 متر مختلط .

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ضد غوربانكو في النهائي تنافس بطتلان أوروبيتان لعام 2018، وبطلة أوروبا لعام 2016، ووصيفة بطل العالم 2015، وبطلة العالم 2016 وبطلة العالم 2017 و 2019 في حمامات السباحة الأولمبية.

هذه هي الميدالية الذهبية الثانية لجوربانكو في المسابقة، بعد أن فازت أيضًا بسباق 50 مترًا سباحة على الصدر. وتفوقت على الفرنسية بريل جستالديللو الذي حصلت على الفضية والروسية ماريا كامانيفا التي فازت بالبرونزية بزمن 58.15 ثانية في النهائي.