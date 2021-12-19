سم حامل اللقب النتيجة في الشوط الأول بتسجيله هدفين بنكهة برتغالية

واصل مانشستر سيتي انتصاراته المتتالية وتعزيز صدارته عندما عمق جراح مضيفه نيوكاسل برباعية نظيفة مستغلا تعثر مطارده المباشر ليفربول امام مضيفه توتنهام 2-2، فيما واصل تشلسي نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ولفرهامبتون الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وحسم حامل اللقب النتيجة في الشوط الأول بتسجيله هدفين بنكهة برتغالية الأول كان مبكرا (5) عبر مدافعه روبن دياش بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لمواطنه الآخر جواو كانسيلو الذي أضاف الثاني بتسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة إثر تمريرة من الجزائري رياض محرز.

وعزز محرز تقدم سيتي بالثالث مطلع الشوط الثاني عندما استغل تمريرة عرضية من الأوكراني ألكسندر زينتشنكو داخل المنطقة فتابعها بيسراه داخل المرمى (63).

وختم رحيم سترلينغ المهرجان عندما استغل كرة على طبق من ذهب بعد مجهود فردي رائع للمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس من الجهة اليسرى فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي.

وتوقفت الانتصارات المتتالية لليفربول عند ستة وخرج بنقطة ثمينة بالنظر الى الغيابات الكثيرة التي عانى منها أبرزها الهولندي فيرجيل فان دايك وكورتيس جونز والإسباني تياغو ألكانتارا والبرازيلي فابينيو والقائد جوردان هندرسون والبلجيكي ديفورك اوريغي، فضلا عن إكماله المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الاسكتلندي أندرو روبرتسون (77)..