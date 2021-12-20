رئيس الفيفا يرشح مصر والسعودية والمغرب لاستضافة كأس العالم مستقبلا

إنفانتينو"العالم العربي يتوق لاستضافة حدث كبير، ولدى مثل هذه البلدان ملاعب مميزة، وأنا كرئيس للفيفا أسعد بذلك"

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أكد جياني إنفانتينو، إن هناك ثلاثة دول عربية قدارة على استضافة كأس العالم"مصر التي نظمت كأس أمم أفريقيا قادرة على استضافة المونديال، وكذلك السعودية، وأيضا المغرب الذي تقدم فيما مضى بملف الاستضافة".

وقال إنفانتينو، في تصريحات إعلامية، بشأن مدى قدرة الدول العربية على استضافة المونديال: "الجمهور العربي متعطش لكرة القدم ولشغفها، وهو يستحق الأفضل، وهناك أكثر من دولة قادرة على استضافة كأس العالم".

وأشار جياني إنفانتينو إلى أن "العالم العربي يتوق لاستضافة حدث كبير، ولدى مثل هذه البلدان ملاعب مميزة، وأنا كرئيس للفيفا أسعد بذلك".

يذكر أن الفيفا أشرف مؤخرا على إقامة بطولة كأس العرب في قطر، كبروفة مصغرة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وحظيت البطولة بنجاح كبير على كل المستويات سواء فنيا أو جماهيريا أو تنظيميا، مما دفع الاتحاد الدولي للتأكيد على ضرورة إقامة البطولة بشكل دوري.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022 بعد نحو عام من الآن، كأول دول عربية تحظى بشرف تنظيم البطولة الأكبر في عالم الساحرة المستديرة.