English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • أندية الدوري الانجليزي الممتاز تقرر استمرار المباريات

أندية الدوري الانجليزي الممتاز تقرر استمرار المباريات

i24news

دقيقة 1
لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني للفريق خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد في استاد لندن، إنجلترا ، الأحد ، 19 سبتمبر، 2021
AP Photo/Ian Waltonلاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني للفريق خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد في استاد لندن، إنجلترا ، الأحد ، 19 سبتمبر، 2021

الجولة ال18 من البريميرليغ شهدت تأجيل ست مباريات بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين بكورونا

قررت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز استمرار المباريات هذا الموسم دون أي تغيير في أجندة المواجهات حتى نهاية العام وذلك عقب الاجتماع الطارئ التي عقدته بسبب تفشي فيروس كورونا.

Video poster

وأبدت الأندية تخوفها من إمكانية العودة لخوض المباريات بدون جماهير مع إمكانية الإيقاف أوالتعليق الجزئي للمباريات في شهر يناير المقبل إذا ما استمر معدل الإصابات بالارتفاع تبعاً للقرارات الحكومية.

ونوقشت فكرة توقف المباريات في الاجتماع الذي عقد بين الأندية عبر تقنية الفيديو بعد مطالبات عددٍ من مدربي الأندية بإيقاف الدوري مؤقتاً بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن الجولة الثامنة عشرة من البريميرليغ شهدت تأجيل ست مباريات بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي أندية المسابقة بكوفيد-19.