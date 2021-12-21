كأس السوبر الإفريقي: هل ينجح الأهلي المصري في تخطي عقبة الرجاء المغربي للظفر بالكأس للمرة الثانية تواليا؟

تقابل الفريقان خلال 6 مباريات فاز خلالها الأهلي في لقاء واحد، وحقق الرجاء الانتصار في لقاءين

يستعد جمهور كرة القدم لمتابعة مباراة "السوبر الإفريقي" التي تجمع نادي الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي، غدا الأربعاء، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس، على ملعب استاد الريان القطري، وستحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة في المنطقة العربية، وهو ما جعل عددا كبيرا من المتابعين يتوقع امتلاء المدرجات، خاصة في ظل وجود الجاليتين المصرية والمغربية في قطر، وفق ما أورده موقع "المصري اليوم".

ويدخل نادي الأهلي اللقاء بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، وسيحاول الفوز بالبطولة للمرة الثانية تواليا، فيما سيحاول الرجاء، بطل الكونفيدرالية، مواصلة تحقيقات الإنجازات والحصول على لقب السوبر الإفريقي، بعد فوزه بالبطولة العربية على حساب اتحاد جدة السعودي بركلات الترجيح، بحسب ما جاء في موقع "اندبندنت عربية".

و تقابل الفريقان المغربي والمصري، خلال 6 مباريات، فاز خلالها الأهلي في لقاء واحد فقط، بينما حسم التعادل نتيجة ثلاث مواجهات، وحقق الرجاء الانتصار في لقاءين.

وخاض الأهلي 10 مباريات "سوبر إفريقي"، نجح خلالها في تحقيق اللقب 7 مرات، كانت آخرها العام الماضي أمام نادي نهضة البركان المغربي، وانتصر المارد الأحمر بثنائية نظيفة، ليستعيد اللقب الغائب عن خزائنه من سبع أعوام.

وشارك الرجاء المغربي في "السوبر الإفريقي" خلال أعوام 1998 و2000 و2019، وحقق اللقب مرتين، كانت آخرها عام 2019، عندما انتصر على الترجي التونسي بهدفين لواحد، وحصد لقب "السوبر الإفريقي" الثاني في تاريخه، بحسب ما أورده موقع سكاي نيوز عربية.