صامويل إيتو: يورو 2020 أقيمت وسط جائحة كورونا بملاعب ممتلئة، فلماذا تؤجل كأس إفريقيا للأمم؟

ستقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية يوم 9 كانون الثاني/يناير 2022 في الملعب الأولمبي ياوندي

عبر رئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم، واللاعب الدولي السابق، صامويل إيتو، عن استياءه من فكرة "تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2022"، المزمع تنظيمها في الكاميرون من 9 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير المقبل، مؤكدا أنه لا يوجد سببا لذلك، خصوصا وأن "يورو 2020 أقيمت وسط جائحة كورونا بملاعب ممتلئة فى المدرجات ولم يحدث أى شىء ولعبت البطولة في مدن أوروبية متعددة".

وأضاف إيتو في تصريح لـ "كانال بلوس" الفرنسية، أن "أفريقيا ستظل الطرف الأدنى ويجب أن تخضع كما تتم معاملتنا دائما"، وأبرز دعم الاتحاد البوركيني لإقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها، داعيا الاتحادات المحلية من أجل الحفاظ على مصالح القارة.

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ "كاف" باتريس موتسيبي، قد أكد إقامة بطولة الأمم الإفريقية في موعدها في الكاميرون، حاسما بذلك الجدل المثار حول تنظيم البطولة من عدمه.

وستقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية يوم 9 كانون الثاني/يناير 2022 على الملعب الأولمبى فى العاصمة الكاميرونية ياوندي على الساعة السادسة بتوقيت القدس، بحسب ما تم إعلانه في وقت سابق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ "فيفا" يرغب في تأجيل إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون بسبب وباء كورونا، بعد أن أعلنت الأندية الأوروبية عدم إرسال محترفيها لمنتخبات بلادها في الـ "كان" الإفريقي .