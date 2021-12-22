الأهلي المصري يتخطى عقبة الرجاء المغربي ويفوز بكأس السوبر الافريقي للمرة الثانية تواليا

عقب فوزه 6-5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الأربعاء على ملعب "أحمد بن علي"

توج الأهلي المصري بالسوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الثامنة تواليا في تاريخه، عقب فوزه 6-5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الأربعاء على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي في الدوحة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، حيث بادر حميد أحداد بالتسجيل لمصلحة الرجاء (12)، لكن طاهر محمد طاهر منح التعادل للأهلي في الدقيقة 90، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق المصري الذي عزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا باللقب الأفريقي.

ويعد هذا هو اللقب الثاني على التوالي الذي يحرزه الأهلي خلال عام واحد، بعدما سبق له التتويج بلقبه السابع في السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في مايو/أيار الماضي.

كما يأتي هذا التتويج لتواصل الأندية المصرية تفوقها على نظيرتها المغربية في مواجهاتهما المباشرة بالبطولة، بعدما فازت في جميع اللقاءات الأربعة التي جمعت بين أندية البلدين بالبطولة.

وأعاد الأهلي بهذا التتويج البسمة لجماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارته لقب الدوري المصري الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك، بالإضافة لإخفاقه في الحصول على لقب السوبر المحلي بالخسارة بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش في سبتمبر/أيلول الماضي.