كأس الرابطة الانكليزية: رديف ليفربول يعود من بعيد ويتأهل مع تشلسي وتوتنهام الى نصف النهائي

أسفرت القرعة التي أقيمت بعد المباريات عن مواجهة ليفربول وأرسنال وبين تشلشي وتوتنهام

عاد ليفربول بفريقه الرديف من بعيد معادلاً النتيحة 3-3 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع قبل أن يخرج فائزًا بركلات الترجيح ضد ضيفه ليستر سيتي الاربعاء، ليعبر برفقة توتنهام وتشلسي الفائزين على وست هام وبرنتفورد تواليًا، الى الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الانكليزية لكرة القدم.

وأسفرت القرعة التي أقيمت بعد المباريات عن مواجهة ليفربول وأرسنال المتأهل على حساب سندرلاند (5-1) الثلاثاء في نصف النهائي، فيما يلتقي تشلشي وتوتنهام في دربي لندني في الاخرى.

وكما تجري العادة في مباريات كأس الرابطة، وبالإضافة الى الجدول المزدحم خلال فترة الاعياد، يشرك المدربون الفرق الرديفة.

وفاز توتنهام، بطل المسابقة أربع مرات آخرها عام 2008، 2-1 على ضيفه وست هام يونايتد بهدفي الدنماركي ستيفن بيرخفاين (29) والبرايلي لوكاس مورا (34) فيما أحرز جارود بوين هدف الضيوف (32).

وكان وست هام أقصى في الدور ثمن النهائي مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الاربعة الاخيرة.

ويحمل ليفربول الرقم القياسي بعدد الالقاب (8) مشاركة مع مانشستر سيتي، إلا أنه توج باللقب آخر مرة عام 2012. وتقام مباريات النصف النهائي (ذهاب وإياب) في أوائل ومنتصف كانون الثاني/يناير المقبل.