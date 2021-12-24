نادي برشلونة الإسباني يتفاوض مع أياكس أمستردام الهولندي لضم المغربي مزراوي

يرفض فريق أياكس حاليا التفريط في المغربي مزراوي، ويصر على بقائه حتى نهاية عقده في الموسم الحالي على الأقل

شرع نادي برشلونة الإسباني، في محادثات مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، من أجل ضم اللاعب المغربي، نصير مزراوي (24 عاما)، عند فتح باب الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الوشيك، إما بشكل مجاني مع نهاية عقده في الصيف المقبل، أو انتدابه من خلال عقد صفقة تبادلية سينتقل بموجبها اللاعب الأمريكي سيرجينو ديست، للنادي الهولندي.

غير أن الصفقة التبادلية، بين الناديين الإسباني والهولندي، تعرقلها إجراءات متعلقة بتقييم كلا من مزراوي وديست، حيث يحظى المغربي بتقييم عال، لكنه سيكون متاحا مجانا بعد 6 أشهر من الآن، بينما يرتبط ديست بعقد مع برشلونة حتى العام 2025، وتم التعاقد معه مقابل 24 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، بحسب ما أكده موقع "90min" الرياضي.

ويرفض فريق أياكس حاليا التفريط في المغربي مزراوي، ويصر على بقائه حتى نهاية عقده في الموسم الحالي على الأقل، بحيث لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق بشأن تجديد العقد.

وحافظ برشلونة على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث تلقى 22 هدفا في 18 مباراة، وهو ما جعل الفريق يحتل المركز السابع في جدول ترتيب "الليغا".