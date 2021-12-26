موت الفجأة يجتاح أوساط كرة القدم في العالم ويخطف 4 رياضيين

بالرغم من تدخل الجهاز الطبي لفريق مولودية سعيدة وأفراد الحماية المدنية فإن محاولاتهم جمعاء باءت بالفشل

تعرضت أوساط كرة القدم في العالم في شهر ديسمبر الحالي لحوادث مشابهة، حيث اجتاح "موت الفجأة" وخطف ثلاثة لاعبين ومدربا.

فارق قائد فريق مولودية "سعيدة" الجزائري، سفيان لوكار، الحياة أمس السبت، بعد سكتة قلبية، تعرض لها خلال مواجهة جمعية وهران، بملعب الحبيب بوعقل بالجزائر وبالرغم من تدخل الجهاز الطبي لفريق مولودية سعيدة وأفراد الحماية المدنية من أجل إسعاف لوكار، فإن محاولاتهم جمعاء باءت بالفشل، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى لكنه كان قد فارق الحياة، حسب موقع النهار اون لاين الجزائري.

فيما توفي لاعب نادي مسقط العماني، مخلد الرقادي، عن عمر ناهز 29 عاما، أثناء عملية الإحماء، قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام نادي السويق ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي لكرة القدم، وكشفت تقارير إعلامية عمانية، أن مخلد الرقادي تعرض إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه، ما أدى إلى وفاته، حسب قناة عمان الرياضية.

وفي مشهد مأساوي آخر، أعلن نادي "تورنادو" المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإندونيسي لكرة القدم، وفاة حارس مرماه، توفيق رمزي، في الـ21 من الشهر الحالي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء المباراة ضد نادي "فاجانا" ،وجرى نقل حارس المرمى إلى المستشفى مصابا بإصابة خطيرة في الرأس وخضع لعملية جراحية عاجلة، ولكنه فارق الحياة، حسب ما أورده موقع RT بالعربي.

وفي نفس السياق، توفي نجم فريق الإسماعيلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق المجد السكندري، أدهم السلحدار، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة، بمرمى فريق الزرقا، بدوري الدرجة الثانية المصري، حسب موقع المصري اليوم.