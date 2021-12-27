الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) تمدد بقاء اللاعبين مع الأندية قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية

"اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام إلى منتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية"

أكدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، أنه تم "السماح للاعبين الأفارقة بالاستمرار مع أنديتهم إلى غاية 3 كانون الثاني/ يناير المقبل، قبل الالتحاق بمنتخباتهم الوطنية"، استعدادا للمشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها الكاميرون من 9 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير من السنة المقبلة.

وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة الأفريقية المقبلة، لأن "اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام إلى منتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم"، بحسب ما أورده موقع "هسبريس".

وخلف قرار الـ "كاف" ارتياحا كبيرا لدى الفرق الأوروبية، التي كان من المفترض أن تخسر جهود لاعبيها بداية من اليوم 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وهو الموعد الرسمي، على الرغم من أن بعض الأندية رتبت لاستمرار بعض لاعبيها أطول وقت ممكن قبل انطلاق البطولة القارية.

وكان نادي إشبيلية قد أكد في بلاغ على موقعه الرسمي أنه لن يسمح للثلاثي المغربي، ياسين بونو ويوسف النصيري ومنير الحدادي، بمغادرة النادي إلى غاية الثالث من كانون الأول/يناير المقبل، بعد خوض مباراة فريقهم أمام مضيفه قاديش، المقرر إجراؤها في اليوم نفسه لحساب الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإسباني.

وكان رئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم، واللاعب الدولي السابق، صامويل إيتو، قد عبر عن استياءه من فكرة "تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2022"، مؤكدا أنه لا يوجد سببا لذلك، خصوصا وأن "يورو 2020 أقيمت وسط جائحة كورونا بملاعب ممتلئة فى المدرجات ولم يحدث أى شىء ولعبت البطولة في مدن أوروبية متعددة".