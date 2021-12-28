تعادل صعب لمانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

انتهت مواجهة مانشستر يونايتد ومستضيفه نيوكاسل يونايتد على وقع التعادل بهدف لهدف الاثنين في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

خرجت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى وحتى صافرة النهاية، وقدم أصحاب الأرض أفضل مباراة لهم هذا الموسم إلى الآن، ونجح آلان سانت ماكسيمين في افتتاح التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 7 من تسديدة رائعة.

وتمكن المهاجم البديل إدينسون كافاني من إدراك التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71 بعد أن سدد في أقدام المدافعين ثم ارتدت الكرة له مجدداً فوضعها في المرمى.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد 28 نقطة في المركز السابع فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

وكان مانشستر يونايتد افتقد قبل المباراة مباشرة لخدمات المدافع فيكتور لينديلوف بسبب ثبوت إصابته بفيروس كورونا.