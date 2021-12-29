الدوري الإنجليزي الممتاز: ليستر سيتي يُسقِط ليفربول بنتيجة 1-0

ليستر يسدي خدمة لسيتي باسقاطه ليفربول

أسدى ليستر خدمة كبيرة لمانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر بإلحاقه الهزيمة الثانية هذا الموسم بضيفه ليفربول وبنتيجة 1-صفر الثلاثاء في الدوري الإنكليزي الذي شهد تأجيل مباراة ثالثة من المرحلة العشرين بين إيفرتون ونيوكاسل جراء كورونا.

وبعدما غاب عن مرحلة الـ"بوكسينغ داي" الأحد ، عاد ليفربول الثلاثاء الى الملعب بحلوله ضيفاً على الجريح ليستر الذي دخل اللقاء على خلفية ستة انتصارات فقط في 17 مباراة قبل الثلاثاء، آخرها الهزيمة الأحد أمام مانشستر سيتي 3-6 في لقاء أنهى شوطه الأول متخلفاً صفر-4.

وبإسقاطه ليفربول والثأر لخروجه في منتصف الأسبوع المنصرم على يد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب من ربع نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح، سمح ليستر لسيتي بالبقاء في الصدارة بفارق ست نقاط عن "الحمر" قبل لقائه الأربعاء مع مضيفه برنتفورد.

وتأتي خسارة ليفربول قبل الانتقال الأحد الى ملعب تشلسي الثالث، ثم لمواجهة الفريق اللندني الأخر أرسنال الخميس خارج ملعبهم أيضاً في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.