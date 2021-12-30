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برشلونة يتوصل إلى اتفاق مبدئي لضم مدافع تشيلسي سيزار أزبيليكويتا

i24news

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احتفل رونالد أروجو ، لاعب برشلونة ، على اليسار ، بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة كرة القدم الإسبانية بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ، بإشبيلية ، إسبانيا ، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021.
(AP Photo/Angel Fernandez)احتفل رونالد أروجو ، لاعب برشلونة ، على اليسار ، بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة كرة القدم الإسبانية بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ، بإشبيلية ، إسبانيا ، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021.

اتفاق مبدئي بين برشلونة وأزبيليكويتا للانضمام لصفوف الفريق

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع مدافع نظيره الإنجليزي، تشيلسي، في الفترة المقبلة، حسب المعلومات التي أوردتها يومية سبورت الإسبانية.

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وذكرت الصحيفة المقربة من أسوار البارسا، مساء الثلاثاء، أن البارسا توصل إلى اتفاق مبدئي على الإسباني سيزار أزبيليكويتا، قائد البلوز، ليقدم الإضافة المطلوبة في الخط الخلفي للبلوجرانا حيث يجيد اللعب كظهير أيسر وكقلب دفاع.

ووبحسب موقع البارسا، يواصل البارسا التحرك في سوق اللاعبين من أجل ترميم الصفوف، بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي لترميم الهجوم، نجح النادي في حسم صفقة أزبيليكويتا ليكون لاعباً جديداً للفريق في الموسم القادم.