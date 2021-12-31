إصابة البرتغالي كانسيلو مدافع مانشستر سيتي لدى محاولته التصدي لعصابة من اللصوص في منزله

نادي مانشستر سيتي "نشعر بالصدمة والذهول لتعرض جواو كانسيلو وعائلته لعملية سطو على منزلهم"

تعرض مدافع مانشستر سيتي الانكليزي، البرتغالي الدولي جواو كانسيلو ، للإصابة بجروح في وجهه لدى محاولته التصدي لعصابة من اللصوص "حاولوا إيذاء" عائلته في منزله.

ونشر كانسيلو صورة على موقع تبادل الصور إنستغرام أظهرت جرحا عميقا فوق عينه اليمنى وكشف "للأسف تعرضت اليوم للاعتداء من قبل أربعة جبناء قاموا بإيذائي وحاولوا إيذاء عائلتي"، مضيفا "عندما تُظهر مقاومة ما، هذا ما يحصل، لقد تمكنوا من أخذ كل مجوهراتي وتركوا وجهي في هذه الحالة".

وكشف كانسيلو "بعد عقبات كثيرة واجهتها في حياتي، هذه مجرد واحدة أخرى سأتغلب عليها بحزم وقوة كما كانت الحال دائما"، مضيفا "لا أعرف كيف يوجد أناس بهذا القدر من الحقارة، أهم شيء بالنسبة لي هو عائلتي ولحسن الحظ فهم جميعا بخير".

وعبر نادي مانشستر سيتي، في بيان، عن شجبه للحادثة "نشعر بالصدمة والذهول لتعرض جواو كانسيلو وعائلته لعملية سطو على منزلهم مساء الخميس"، وشدد على أن "النادي يساند جواو وعائلته وهو يقوم بمساعدة الشرطة التي تقوم بتحقيقاتها في هذا الأمر الخطير للغاية".