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كأس أمم إفريقيا: إلغاء مباراتين وديتين للجزائر وسوريا بسبب كورونا

AFP

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تم تطهير كرات القدم خلال مباراة الدوري الألماني لكرة القدم بين دوسلدورف وبادربورن في ميركور سبيل أرينا ، دوسلدورف ، ألمانيا ، السبت ، 16 مايو ، 2020
Sascha Schuermann/AFP pool via APتم تطهير كرات القدم خلال مباراة الدوري الألماني لكرة القدم بين دوسلدورف وبادربورن في ميركور سبيل أرينا ، دوسلدورف ، ألمانيا ، السبت ، 16 مايو ، 2020

أكد مدرب غامبيا، البلجيكي توم سانفييت أن الغيابات "ناجمة عن كوفيد والأمراض والإصابات وقيود السفر"

أكد الاتحاد الغامبي لكرة القدم، اليوم السبت، أنه تم إلغاء مباراتين وديتين لمنتخبه الوطني تحضيراً لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في التاسع من الشهر الحالي، بما في ذلك مباراته أمام الجزائر المقرر إقامتها في اليوم نفسه في قطر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه. 

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وأفاد الاتحاد المحلي للعبة في بيان ان "بسبب عدم توفر 16 لاعباً يمثلون 57 في المئة من 28 لاعباً مدرجاً على قائمة المنتخب، تم إلغاء مباراتينا الوديتين استعداداً لكأس أمم أفريقيا أمام الجزائر، وسوريا المقررة في 4 يناير/كانون الثاني".

وفي نفس السياق  أكد مدرب غامبيا، البلجيكي توم سانفييت في صفحته على "فايسبوك" أن الغيابات "ناجمة عن كوفيد والأمراض والإصابات وقيود السفر".

وأرخى كورونا بظلاله على تحضيرات المنتخب الغامبي قبل 11 يوماً من موعد أول مباراة له على الاطلاق في نهائيات كأس أمم إفريقيا، عقب تأهله إلى البطولة القارية للمرة الاولى في تاريخه.

ويلعب منتخب غامبيا أمام موريتانيا في 12 كانون الثاني/يناير، وبعد أربعة أيام مالي وثم تونس في 20 منه ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وأثار إلغاء المواجهة  أمام الجزائر اليوم السبت والتي كان من المقرر أن تقام في العاصمة القطرية الدوحة حيث يتحضر "ثعالب الصحراء"، حفيظة الاتحاد الجزائري للعبة الذي قال في بيان "قرر المنتخب الغامبي من جانب واحد وقبل هذه المباراة بساعات قليلة، إلغاء اللقاء بحجة أن هذا المنتخب سجل غياب حارس مرمى!".