تقرير: تحت شعار التحدي، كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2022 نسخة ترى النور من رحم المعاناة

كان هناك إصرار من الـ "كاف"، وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد بإقامة البطولة في موعدها

شهدت "نسخة الكاميرون 2021" من كأس إفريقيا للأمم الكثير من الجدل، واستطاعت أن تقاوم تقاوم مختلف المطبات التي حاولت جاهدة العصف بها أو إلغائها ، لتنجح، بعد جهد، في أن ترى النور من رحم المعاناة ،ولتكون زينة العام الجديد و قبلة أنظار العالم في الفترة الممتدة من 9 كانون الثاني/يناير الجاري إلى 6 شباط/فبراير المقبل.

وتم إرجاء البطولة الإفريقية، في حزيران/يونيو 2020، إلى كانون الثاني/يناير 2021، ثم إلى التاريخ الحالي، بسبب تفشي وباء كورونا، لتثار الشكوك من جديد حول إمكانية تأجيل أو إلغاء بطولة أمم إفريقيا من الكاميرون قبل ما يقارب ستة أشهر من إقامتها، بحسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وشهدت فترة تأجيل البطولة الأفريقية، ضغوطات كبيرة على اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، الكاف، خاصة بعد أن عبرت رابطة الأندية الأوروبية عن رغبتها الشديدة في تأجيل الـ "كان"، بهدف الاحتفاظ بنجوم القارة السمراء الذين يؤثثون بطولات القارة العجوز، رافعة شعار التخوف من الإصابة بوباء كورونا، وظهور متحور "أوميكرون".

وقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اقتراحا بشأن كأس أمم إفريقيا سيكون سببا في حل العديد من المشاكل، حيث قال في مؤتمر صحافي قبل نهاية العام الماضي بأسابيع، "إن إقامة كأس أمم أفريقيا في شهر أيلول/شتنبر ستحل العديد من المشاكل"، مشددا على ضرورة "التفكير في الدوريات الأوروبية التي تضم أنديتها عددا من اللاعبين الأفارقة".

واجتمع إنفانتينو مع أعضاء لجنة "الكاف" من أجل محاولة إقناعهم بعدم إقامة البطولة في وقتها الحالي ، لكن كان هناك إصرار من الـ "كاف"، وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد بإقامة البطولة في موعدها.

وكان الرد الحاسم من باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم في 20 كانون الثاني/ديسمبر بأن "البطولة ستقام في موعدها ولا توجد أي نية للتأجيل"، ليحسم أمر النسخة الحالية وتقام أخيرا في الكاميرون تحت شعار التحدي .