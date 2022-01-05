اتفاق على انتقال لاعب فريق هبوعيل القدس الاسرائيلي وليام اغاد الى الوصل الاماراتي

اللاعب النيجيري كان وصل الى اسرائيل عام 2017 ولعب في فريق شبيبة هبوعيل القدس

اعلن فريق هبوعيل القدس الاسرائيلي صباح اليوم ان لاعبه النيجيري وليام اغادا سيترك الفريق وسينتقل الى نادي الوصل الاماراتي، جاء هذا بعد الاتفاق على شروط انتقاله الى المجموعة الاماراتية، وذكر عبر منشور في فيسبوك انه سيغادر الى دبي خلال الايام القادمة لاجراء فحوصات طبية والتوقيع على عقد الانضمام الى الفريق.

أغادا ذي الـ22 ربيعا كان وصل اسرائيل وانضم الى فريق الشبيية التابع لهبوعيل القدس دون مقابل، من المتوقع ان يتم بيعه بعقد قيمته نصف مليون دولار، ومن المتوقع ان يوقع على عقد مدته عامين ونصف للعب مع الفريق الذي يحتل المرتبه الثامنة من أصل 14 في الدوري الاماراتي.

ويشار الى ان اغادا وصل الى اسرائيل عام 2017 للانضمام الى فريق هبوعيل القدس والذي كان يطلق عليه قطمون، وانتقل لاحقا الى مجموعة الشبيبة في مكابي تل ابيب مع امكانية لشراءه، لكن مكابي تل ابيب قرر في النهاية عدم شراؤه ورجع الى هبوعيل القدس، ونجح اغادا هذا الموسم بتسديد ثلاثة اهداف في الدوري الممتاز.