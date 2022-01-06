بعد عدم تطعمه: استراليا تلغي تأشيره دخول النجم الرياضي العالمي ديوكفتش

عدم الموافقة على دخول ديوكفتس الى استراليا يمكنها ان تثير ازمة سياسية بين استراليا وصربيا

الغت أستراليا الخميس تأشيرة الدخول للنجم العالمي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الاول عالميا في بطولة استراليا المفتوحة، والان يمكنه ان يفوت فوز جديد "ببطولة استراليا المفتوحة" بسبب رفضه تلقي التطعيم ضد كورونا.

اللاعب الصربي الذي فاز 9 مرات ببطولة استراليا المفتوحة، ولا زال يحاول تحطيم الرقم القياسي في البطولات الاربع الكبرى، حصل على اعفاء طبي بهدف المشاركة في بطولة التنس المرموقة، لكن مع ذلك، بعد هبوطه في ملبورن وانتظاره ساعات في المطار، طلب منه في النهاية مغادرة البلاد وانتقل الى فندق كورونا.

وافادت وسائل اعلامية في استراليا أن النجم العالمي قام بتعبئة تأشيرة دخول الى البلاد غير صالحة، مع اعفاء يستثنيه على ما يبدو من التطعيم ضد كورونا. قوات حرس الحدود في استراليا توجهوا الى جهات حكومية بعد الحصول على الاعفاء من فريق لاعب التنس، بينما هو في طريقه الى القارة. وبحسب مسؤولين "ديوكوفيش لم ينجح باستعراض ادلة كافية حتى يتم المصادقة على الدخول للبلاد.

وافادت قوة مراقبة الحدود :"سنستمر بالتأكد من ان الواصلين الى حدود بلادنا بأن يطيعوا القانون وطلبات الدخول الى اراضينا" رئيس الحكومة سكوت موريسون كتب عبر حسابه في تويتر :"تأشيرة ديوكوفتس الغيب، القانون هو القانون، خصوصا عندما يصلون الى حدودنا، لا يوجد أحد فوق القانون ، سياسة الحدود الصارمة لبلادنا ادت بأن يتم تدريج استراليا بعدد الوفيات الاقل جراء كورونا بالعالم".

الامور أخذت منحى تصعيديا بعد تدخل رئيس صربيا الاربعاء متهما استراليا بـ "إساءة معاملة"،وقال الرئيس ألكسندر فوتشيتش على إنستغرام إنه تحدث مع ديوكوفيتش عبر الهاتف وأعلمه أن "صربيا بأكملها معه وأن سلطات البلاد تتخذ جميع الإجراءات من أجل إنهاء إساءة معاملة أفضل لاعب كرة مضرب في العالم في أقرب وقت ممكن".وتابع "تماشيًا مع جميع معايير القانون العام الدولي، ستناضل صربيا من أجل نوفاك ديوكوفيتش والعدالة والحقيقة".

وكان الإعفاء الطبي الممنوح لديوكوفيتش أثار ردود فعل غاضبة في البلاد حيث طالبه رئيس الاتحاد المحلي للعبة كريغ تايلي بالكشف عن أسباب هذا الإعفاء رغم أنه لم يفصح على الإطلاق ما إذا كان تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا من عدمه.

وقال تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة أيضا في تصريحات للصحافيين الأربعاء "سيكون من المفيد بالتأكيد أن يشرح نوفاك الظروف التي تقدم بموجبها للحصول على إعفاء" للمشاركة في البطولة المقررة من 17 الى 30 كانون الثاني/يناير الحالي.