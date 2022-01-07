ويأمل بايرن ميونخ في الثأر من جلادباخ، الذي أقصاه من كأس ألمانيا في بداية الموسم

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الألماني، على ملعب "إليانز أرينا".

ويتربع فريق بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الموسم الجاري 2021-2022، برصيد 43 نقطة، فيما يأتي بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة.

يخوض بايرن ميونخ مباراة اليوم، وسط ظروف صحية بسبب غياب 9 لاعبين عن صفوف الفريق بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن الغيابات الأخرى قبل مباراة مونشنجلادباخ.

وقد يستعيد بايرن ميونخ، 3 لاعبين من المصابين بفيروس كورونا أمام جلادباخ، حيث ينتظر يوليان ناجلسمان مدرب البافاري، نتيجة مسحة الثلاثي كينجسلي كومان وكورينتين توليسو وعمر ريتشاردز. ويأمل بايرن ميونخ في استعادة الثلاثي، لمساعدته على الثأر من جلادباخ، الذي أقصاه من كأس ألمانيا في بداية الموسم الجاري، بالفوز عليه بخماسية دون رد.

وكان بوروسيا مونشنجلادباخ قد حقق فوزاً كبيراً على بايرن ميونخ بنتيجة 5-0، وأقصاه من الدور الثاني ببطولة كأس ألمانيا هذا الموسم.