كأس امم افريقيا: روجيه ميلا يهاجم المغرب ومصر "غادروا أفريقيا إن كنتم لا تعتبرون أنفسكم أفارقة"

أورد ميلا بأن المغرب ومصر ساندا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمحاولة عرقلة تنظيم بطولة أمم إفريقيا المقبلة

هاجم روجيه ميلا أسطورة منتخب الكاميرون، منتخبات دول شمال أفريقيا على رأسهم مصر والمغرب، مؤكدا "أنها دائما ما تحدث المشاكل”.

وأورد ميلا بأن المغرب ومصر ساندا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمحاولة عرقلة تنظيم بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وعن ذلك قال روجيه ميلا في تصريحات لقناة TV Monde 5: “من المؤسف أن يدعم المغرب ومصر فيفا لعدم تنظيم أمم إفريقيا”. موضحا أن “الدول المغاربية دائما ما يحدثون الفوضى، أنا آسف. سأخبرهم بصفتي أخ لهم، للمغرب ومصر وللآخرين، فهذا الأمر ليس طبيعيا”.

وتابع أسطورة الكاميرون “إذا لا يروا أنفسهم أفارقة، فليذهبوا للعب في أوروبا أو آسيا أو في مكان آخر، لكن لا يجب أن يأتوا ليحدثوا فوضى في القارة الإفريقية”.مضيفا “لقد لعبوا دائمًا في إفريقيا وصنعوا نجاحاتهم وتطوروا هنا وتقبلناهم، لذلك لا أرى سببا لاستمرارهم اليوم في التحدث بشكل سيء عن البلدان الأخرى”.

يشار إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون تقام خلال الفترة من 9 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 6 فبراير/شباط المقبل بمشاركة 24 منتخبا