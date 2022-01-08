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اللاعب البرازيلي كوتينيو ينتقل من برشلونة الى استون فيلا بعقد اعارة

i24news

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مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي (يمين) يعطي تعليماته للاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو خلال مباراة الدربي ضد الجار جيرونا في الدوري الاسباني لكرة القدم، جيرونا في 27 كانون الثاني/يناير 2019
Louis Jenny (AFP)مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي (يمين) يعطي تعليماته للاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو خلال مباراة الدربي ضد الجار جيرونا في الدوري الاسباني لكرة القدم، جيرونا في 27 كانون الثاني/يناير 2019

قد الإعارة يتضمن إمكانية استمرار كوتينيو في صفوفه بتحويل الإعارة إلى تعاقد دائم

قال نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم امس الجمعة إنه تعاقد وعلى سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني.

وأكد فيلا أن عقد الإعارة يتضمن إمكانية استمرار كوتينيو في صفوفه بتحويل الإعارة إلى تعاقد دائم.

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وسبق لكوتينيو (29 عاما) اللعب طوال ستة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز في صفوف ليفربول وفي أستون فيلا سينضم إلى زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد مدرب فيلا الحالي.

واستفاد الفريق الكتالوني مؤقتا، بالتخلص من راتب كوتينيو خلال الفترة المتبقية من الموسم، إضافة للاستفادة المالية من عائد إعارته، ليواجه الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وخاض كوتينيو 106 مباريات بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، وسجل 25 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.