قد الإعارة يتضمن إمكانية استمرار كوتينيو في صفوفه بتحويل الإعارة إلى تعاقد دائم

قال نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم امس الجمعة إنه تعاقد وعلى سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني.

وأكد فيلا أن عقد الإعارة يتضمن إمكانية استمرار كوتينيو في صفوفه بتحويل الإعارة إلى تعاقد دائم.

وسبق لكوتينيو (29 عاما) اللعب طوال ستة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز في صفوف ليفربول وفي أستون فيلا سينضم إلى زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد مدرب فيلا الحالي.

واستفاد الفريق الكتالوني مؤقتا، بالتخلص من راتب كوتينيو خلال الفترة المتبقية من الموسم، إضافة للاستفادة المالية من عائد إعارته، ليواجه الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وخاض كوتينيو 106 مباريات بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، وسجل 25 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.