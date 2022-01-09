كأس إفريقيا: كورونا تصيب أفراد المنتخب المغربي وغياب بعض اللاعبين في مباراة الغد أمام المنتخب الغاني

قالت مصادر متطابقة، "إن التحاليل الطبية كشفت إصابة اللاعبين أيوب الكعبي وأيمن برقوق".

أفاد مصدر مسؤول في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأحد، أن التحاليل الطبية التي خضع لها جميع أفراد بعثة المنتخب الوطني، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، أظهرت وجود حالتين مصابتين بفيروس "كورونا".

وقالت مصادر متطابقة، "إن التحاليل الطبية كشفت إصابة اللاعبين أيوب الكعبي وأيمن برقوق"، حسب موقع SNRT نيوز المغربي.

وكان الناخب الوطني البوسني وحيد خاليلوزيتش، قد شدد خلال الندوة الصحافية التي عقدها اليوم الأحد، تمهيدا لمباراة الغد أمام غانا، على معاناة المنتخب المغربي من عدد من المشاكل الصحية، سواء منها المتعلقة بالإصابات أو التقاط عدوى كوفيد 19، دون أن يقدم توضيحات أكثر في هذا الشأن.

وقال خاليلوزيتش، عند سؤاله عن سبب غياب الثلاثي ريان مايي وأيوب الكعبي ومنير الحدادي عن التداريب، إن المنتخب المغربي كغيره من المنتخبات المشاركة في نهائيات “الكان” يعاني مشاكل صحية بالجملة، مردفا: “علينا التعامل مع الوضع، ونحن نركز بشكل جيد على مواجهة الغد أمام غانا”.

وفي نفس السياق عبر خاليلوزيتش عن رضاه التام عن جودة أرضية ملعب “أحمد أهيدجو”، الذي سيحتضن مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الغاني، لحساب الجولة الأولى من منافسات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

يشار إلى أن خاليلوزيتش كان قد لمح، خلال الندوة نفسها، إلى إمكانية غياب عدد من اللاعبين عن مباراة الغد أمام المنتخب الغاني، إما بسبب الإصابة أو التقاط عدوى فيروس “كورونا”، دون الحديث عن هوية اللاعبين المعنيين، الذين يفترض أن يكونوا الرباعي يوسف النصيري، ومنير الحدادي، وريان مايي، وأيوب الكعبي، بما أنهم غابوا عن تدريبات أمس.