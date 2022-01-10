تصدر المنتخب الكاميروني المجموعة مبكرا بعدما حصد أول 3 نقاط له في البطولة، حيث أنهى الشوط الأول لصالحه 2 - 1

افتتح المنتخب الكاميروني فعاليات بطولة كأس أمم افريقيا 2021، بفوز ثمين على منتخب بوركينا فاسو 2 - 1 من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول ليتصدر المجموعة مبكرا بعدما حصد أول 3 نقاط له في البطولة.

وكان المنتخب البوركيني هو البادئ بالتسجيل عن طريق غوستافو سانغاري في الدقيقة 24 ليكون أول أهداف هذه النسخة من كأس الأمم الإفريقية، لكن المنتخب الكاميروني رد بهدفين سجلهما أبوبكر من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

يشار أن الكاميرون تستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها حيث سبق لها استضافة النسخة الثامنة عام 1972، والتي فاز بلقبها المنتخب الكونغولي، وحل المنتخب الكاميروني ثالثا في تلك النسخة.

ويذكر أنه حضر مراسم حفل افتتاح البطولة، الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته، الذي يحكم البلاد نحو 40 عاما منذ 6 نوفمبر /تشرين الثاني من عام 1982 وهو أقدم رئيس في العالم، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينيو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة وغيرهم من الشخصيات.