أمر قضائي يفرج عن نوفاك ديوكوفيتش والأخير يريد "البقاء ومحاولة المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس"

دجوردجي ديوكوفيتش: "الحقيقة والعدالة ظهرت إلى الضوء، أود توجيه الشكر إلى النظام القضائي في استراليا"

عبر نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الاثنين، عن سعادته على إثر أمر قضائي أفرج عنه، بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن، وأقر عدم صلاحية قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة الدخول إلى الأراضي الاسترالية، وعلى الرغم من كل ما حصل، أكد ديوكوفيتش أنه ينوي "البقاء ومحاولة المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة".

وكشف شقيق النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، دجوردجي ديوكوفيتش، أن أخوه "عاد إلى ملاعب التدريب، وذلك بعد الانتصار المدوي الذي حققه ضد الحكومة الاسترالية"، مضيفا "الحقيقة والعدالة ظهرت إلى الضوء، أود توجيه الشكر إلى النظام القضائي في استراليا".

في المقابل وصفت والدة نوفاك، قرار القاضي الاسترالي بأنه "بالنسبة إلي، فهو أكبر انتصار في مسيرته" وأضافت ديانا ديوكوفيتش" أكبر من جميع ألقابه في الغراند سلام".

وكانت السلطات الأسترالية قد منعت نوفاك، المصنف الأول عالميا، من دخول أستراليا ووضعته في فندق يستخدم لاحتجاز اللاجئين في ظل خلاف حول إعفائه من التطعيم.

وكانت الحكومة الأسترالية، قد أكدت، الأسبوع الماضي، أن "نوفاك ديوكوفيتش ليس محتجزا على غير رغبته"، كما أكدت ذلك وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز، في مقابلة إذاعية "ديوكوفيتش ليس محتجزا في أستراليا"، مضيفة "ديوكوفيتش له حرية المغادرة في أي وقت يختاره، وفي الواقع، سوف تسهل له قوات الحدود ذلك"، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، الأسبوع الماضي، أن "ديوكوفيتش محتجز في فندق 'بارك'"، وهو منشأة للحجر الصحي تديرها الدولة في مدينة ملبورن الأسترالية، وتضم أيضا طالبي اللجوء، وذلك في انتظار نتيجة استئناف ضد قرار قوة الحدود الأسترالية بإلغاء تأشيرة دخوله إلى البلاد.