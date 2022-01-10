دوري أبطال إفريقيا 2022: المغرب يفوز بهدف مقابل 0 على منتخب غانا

سجل الهدف المهاجم سفيان بوفال في الدقيقة 82، الذي تمكن من هز شباك منتخب غانا، وإحراز هدف الفوز للمنتخب المغربي

فاز المنتخب المغربي، مساء اليوم الاثنين، في أولى مبارياته على منتخب غانا، ضمن إقصائيات كأس الأمم الأفريقية 2022، على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي، في الكاميرون، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، وسجل الهدف المهاجم سفيان بوفال في الدقيقة 82، ليقود بذلك "أسود الأطلس" لافتتاح البطولة بفوز ثمين.

وقد حاول المنتخب الغاني مباغتة المنتخب المغربي، منذ الدقائق الأولى، من خلال الضغط على معترك "أسود الأطلس"،، قابله رفاق العميد غانم سايس بانكماش دفاعي وحذر كبير، ما أسقط بعض اللاعبين في هفوات كادت أن تتسبب في هز شباك الحارس ياسين بونو، وفق مااودره موقع "هيسبريس".

وبقيت أطوار اللعب مقتصرة على وسط الملعب طيلة أطوار الجولة الأولى، الشيء الذي غيب محاولات التهديف من الجانبين، فيما كان العميد غانم سايس يناور برأسياته من كرات ثابتة دون أن ينجح في تحقيق المراد، لتنهي صافرة الحكم جوشوا بوندو تفاصيل الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تحسن أداء المنتخب المغربي بعض الشيء مقارنة مع الوجه الذي ظهر به في الجولة الأولى، وبسط رفاق نايف أكرد سيطرتهم على مجريات اللعب مع الضغط على معترك عمليات المنتخب الغاني، غير أن التسرع فوت عليهم استغلال كرات هجومية كانت سانحة للتهديف.

وتراجع مجددا مردود العناصر الوطنية مع مرور دقائق الجولة الثانية؛ إذ سقط العديد منهم في ارتباك كبير، قبل أن يهدد المنتخب الغاني مرمى ياسين بونو بأبرز كرة في المواجهة في حدود الدقيقة 72، أبعدها هذا الأخير بصعوبة إلى ركنية.