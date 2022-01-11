كأس أمم افريقيا 2022: الكاف تطالب بفتح تحقيق بخصوص الإعتداء على صحفيين جزائريين

الاعتداء "بالسلاح الأبيض وتجريدهم من أغراضهم الشخصية"على ثلاثة صحفيين جزائريين بمدينة دوالا الكاميرونية

طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف"، في بيان، ببفتح تحقيق بخصوص الاعتداء " بالسلاح الأبيض وتجريدهم من أغراضهم الشخصية"على ثلاثة صحفيين جزائريين بدوالا الكاميرونية وأُصيب إثنين منهم بجروح.

ودعا الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، "تضامن الجميع من أجل انجاح هذا العرس الكروي، مع التأكيد على اجبارية ضمان الكاميرون لسلامة جميع الوفود"

ومن جهته أعرب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، شرف الدين عمارة، عن تأسفه من الحادثة التي وقعت أمس بدوالا الكاميرونية،كما ندّد بالإعتداء على الصحفيين الجزائريين بالقرب من الفندق.

وحسب بيان للفاف، فقد تعرض 3 صحفيين إلى اعتداء بالقرب من الفندق الذي يقيمون فيه. وهم “إسماعيل محمد أمقران” و “مهدي ضحاك” و”محمد عيساني”. كما أن الصحفيون الثلاثة متواجدون بدوالا الكاميرونية لتغطية فعاليات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وبالتحديد مباريات المنتخب الوطني.

وأوضح البيان، أن الصحفيين الثلاثة قد تعرضوا ليلة أمس الأحد إلى اعتداء بمحيط الفندق الذي يقيمون فيه. ما خلف إصابتهم بجروح طفيفة. إضافة إلى سلبهم بعض الأغراض الشخصية من بينها جواز سفر و3 هواتف

وكان الاتحاد الجزائري ” الفاف” قد تواصل مع مدير الأمن المعين للبعثة الجزائرية. واتصل بمسؤولي الأمن على مستوى مدينة دوالا. ما سرع من تنقلهم إلى الفندق للإستعلام عن وضعية الصحفيين الجزائريين وفتح تحقيق حول الحادثة.