لأول مرة: لاعب كرة سلة عربي من اسرائيل يلعب في فريق دولة عربية

وقع ابن قرية الفريديس (جنوب حيفا) محمد أبو عريشة 24 عاماً مع متصدر جدول الدوري المغربي آمي باسكيت

وقع الاعب محمد أبو عريشة من قرية الفريديس (جنوب حيفا) في إسرائيل مع متصدر جدول الدوري المغربي في كرة السلة "آمي باسكيت"، على عقد عمل لموسم واحد، وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" من مصادر رياضية مطلعة أنه لأول مرة في تاريخ البلاد يوقع لاعب عربي من مواطني اسرائيل للعب في فريق دولة عربية.

وعلم أن المهاجم الإسرائيلي يتواجد مع الفريق منذ أكثر من شهرين، وقد أثار إعجاب قادة النادي من خلال احترافيته العالية، فقد أثبت انه أحد أفضل الأجانب في الدوري، بمعدلات لا بأس بها تجلت بـ ​​19.8 نقطة و 6.2 ريباوند و 4.3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

وتأسست مجموعة Ami Basket، في مدينة إفران الواقعة في جبال الأطلس، في عام 2014 ومع ذلك تتوافر لديها مرافق تدريب فاخرة إلى جانب أكاديمية شبيبة بمعايير متقدمة. وأنهت المجموعة الجولة الأولى من موسم 2021/2022 في المركز الأول في المنطقة الشمالية، بجدول مثالي بسبعة انتصارات في سبع مباريات.

أبو عريشة البالغ من العمر 24 عامًا وطوله 2.01 م، لعب الموسم الماضي مع فريق هبوعيل بئر السبع في الدوري الممتاز، وفي منتصف الموسم انتقل إلى فريق إليتسور كريات آتا من الدوري الوطني. وفضل في الصيف الماضي الانتقال إلى خارج البلاد. والآن، بمساعدة وكيله، سيكون أول لاعب كرة سلة إسرائيلي في التاريخ يلعب في صفوف فريق دولة عربية.

يذكر أن أبو عريشة لعب قبل مجيئه إلى هبوعيل بئر السبع عدة مواسم في الكليات. في البداية في كلية جاكسونفيل، ثم انتقل إلى كلية كنتاكي فاسلين. وقبل ذلك، تم تصنيف أبو عريشة كواحد من المواهب العظيمة لعام 1997 في أكاديمية اتحاد كرة السلة. لعب ضمن فرق الشباب، وفي عام 2015 تمت دعوته إلى معسكر ذائع الصيت في الولايات المتحدة يضم أفضل 100 موهبة في العالم.