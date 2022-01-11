كأس أمم إفريقيا: الجزائر في تعادل مخيب أمام سيراليون

كسبت كل من الجزائر وسيراليون نقطة ضمن مجموعة خامسة قوية، وقدّمت الجزائر مستوى متواضعاً في الشوط الأول

حققت الجزائر بداية بطيئة في حملة الدفاع عن لقبها في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، مكتفية بتعادل سلبي 0-0 مع سيراليون، اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وكسبت كل من الجزائر وسيراليون نقطة ضمن مجموعة خامسة قوية، وقدّمت الجزائر مستوى متواضعاً في الشوط الأول، تحسّن في الثاني دون ادارك الشباك في ظل تألق حارس مرمى سيراليون.

وكانت سيراليون أفضل في الشوط الأول مقابل اداء جزائري متواضع رغم الاستحواذ، إذ بكّر الحجي كمارا بامتحان الدفاع وماندي مطلقاً تسديدة فاجأت الحارس مبولحي في فرصة خطيرة (6)، ثم رأسية أومارو بنغورا (23).

وقال المدير الفني لمنتخب الجزائري جمال بلماضي "لم نقدّم اليوم ما يجب تقديمه وهذا ما أعطاهم الثقة بالنفس. نتحسر على النتيجة لكن هذه طبيعة البطولة. كان بامكاننا التسجيل لكن اخفقنا. لدينا مباراة هامة أمام غينا الاستوائية وعلينا الفوز في كل المباريات المتبقية".

وستلعب الجزائر مباراتها المقبلة مع غينيا الاستوائية الأحد المقبل.

يشار إلى أن الكاميرون تستضيف النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير/كانون الثاني الجاري و6 فبراير/شباط المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويذكر أن المنتخب الجزائري هو بطل النسخة الماضية من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 2019.