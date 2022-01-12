نجم التنس ديوكوفيتش يقر بتقديم معلومات خاطئة أثناء دخوله لأستراليا

وقال ديوكوفيتش "نعيش في حقبة صعبة في اطار الجائحة العالمية، وفي بعض الاحيان يتمّ ارتكاب اخطاء".

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن نجم التنس العالمي، نوفاك ديوكوفيتش، أقر اليوم الأربعاء، أنه قدم استمارة الدخول إلى استراليا كانت تحتوي على معلومات خاطئة بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، في وقت لا تزال مشاركته معلّقة في بطولة أستراليا المفتوحة حيث ينوي الدفاع عن لقبه.

وقال ديوكوفيتش في رسالة على تطبيق انستغرام "نعيش في حقبة صعبة في اطار الجائحة العالمية، وفي بعض الاحيان يتمّ ارتكاب اخطاء".

وكشف ديوكوفيتش بانه لم يكن قد حصل على نتيجة الفحص الذي خضع له بعدما حضر في اليوم التالي 17 كانون الأول/ديسمبر في بلغراد حفلاً من أجل تكريم لاعبين صرب شباب من دون وضع كمامة، وفقًا لصور منشورة صادرة عن اتحاد كرة المضرب الصربي على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا انه قبل لقائه مع اللاعبين الصرب الشبان، "لم أكن أشعر بأي عوارض وكنت في حال جيدة، لم أكن حينها قد علمت بنتيجة فحصي الايجابي قبل نهاية ذلك الحدث".

وأقر ديوكوفيتش "بخطأ في التقدير" عندما استقبل صحافيي صحيفة "ليكيب" من أجل اجراء مقابلة وقال في هذا الصدد "كنت مضطراً لمواصلة واجراء المقابلة مع ليكيب لانني لم أكن أريد أن أخيب أمل الصحافي، لكني حرصت على احترام التباعد الاجتماعي وكنت مرتديا الكمامة إلا عندما كانوا يتخذون الصور الشخصية لي". مضيفا أنه "بعد التفكير، كان ذلك خطأ في التقدير وأنا أقرّ بذلك وكان من الاجدى تأجيل المقابلة".

وفي نفس السياق، قالت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، هذا الأسبوع، إنه لو علم ديوكوفيتش أنه مريض بكوفيد-19 قبل حضور حفل توزيع الجوائز يوم 17 ديسمبر، فإنه "انتهك بوضوح اللوائح" في صربيا.

وتبقى مشاركة ديوكوفيتش في بطولة استراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 الحالي معلقة، فبعد ان منعته السلطات الاسترالي من دخول البلاد من خلال الغاء تأشيرة الدخول الخاصة به لدى وصوله الى مطار ملبورن، معتبرة أن أسباب إعفائه لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19 ليتم نقله الى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

ونجح ديوكوفيتش بالاستئناف الذي تقدم به وحقق انتصارا معنويا على الحكومة الاسترالية عندما أمر قاض فيدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن، لكن وزير الهجرة اليكس هوك لا يزال يستطيع الغاء تأشيرته.