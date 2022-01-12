الناخب الجزائري جمال بلماضي:"سنعود لسكة الانتصارات و أتحمل مسؤولية النتيجة وقاموسي لا يتضمن مفردة استسلام”

جمال بلماضي:"سأعمل جاهدا للاستدراك أمام غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، والعودة إلى سكة الانتصارات"

أكد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي أنه يتحمّل مسؤولية نتيجة فريقه أمام منتخب سيراليون، وأن قاموسه لا يتضمن لفظي"استسلام ورمي المنشفة" ووصف نتيجة المباراة بِنصف تعثّر، وبِإمكانها تعقيد وضعية “الخضر” وقال بأنه سيعمل جاهدا للاستدراك أمام غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، والعودة إلى سكّة الانتصارات.

وأشار بلماضي في تصريحاته حول مشاركة فريقه في كأس أمم افريقيا 2021 في الكامرون، حسب ما أورده موقع الشروق الإخباري الجزائري، إلى أن العوامل السلبية المُعيقة لا يُمكن القفز فوقها أو الخجل من ذكرها، على غرار الحرّ الشديد والرطوبة العالية، وأرضية الميدان التي لا تُساعد مَنْ يلعب الكرات الأرضية مثل المنتخب الوطني الجزائري.

وهوّن المسؤول الفني الأوّل من الأمر، وقال إن الأداء لم يكن “كارثيا”، وإن فريقه كان ينقصه هدف يفكّ “الشيفرة”. لِسوء الطالع لم يهتدوا إلى هذا الحلّ المأمول.

وعن الخطّة التكتيكية المُنتهجة، قال بلماضي إنه من السّهل التحدّث عن هذا الجانب بعيدا عن حقائق الميدان وحرارة المنافسات.