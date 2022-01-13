المدرب الإسباني لويس إنريكي: " الزلزولي اختار اللعب للمنتخب الإسباني، ومافعله مع برشلونة حتى الآن مثير للغاية"

فوزي لقجع "يجب علينا أن نُواكب الزلزولي ليتألق مع الفريق الأول لبرشلونة ويستفيد منه المنتخب الوطني المغربي"

أكد مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي، أن اللاعب الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، الممارس في صفوف نادي برشلونة، "اختار اللعب للمنتخب الإسباني"، مشيرا إلى أن ما فعله مع برشلونة حتى الآن "مثير للغاية"، بحسب ما أورده موقع "هسبريس" المغربي، نقلا عن "موفيستار".

جاءت تصريحات الناخب الإسباني، أمس الأربعاء، قبل انطلاق مباراة السوبر الإسباني الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض.

وأحدث الزلزولي ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن رفض المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون رفقة المنتخب المغربي، بهدف التركيز مع فريقه في الوقت الراهن، قبل أن تؤكد وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب سيمثل إسبانيا مستقبلا، الأمر الذي نفاه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.

وأكد لقجع في تصريح لـ"هسبريس"، أن "الزلزولي فهَّموا له أمورا مغلوطة، إذ قيل له إن عدم تلبية دعوة المنتخب المغربي قد يدفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى معاقبته بعدم اللعب مع برشلونة، وهذا غير صحيح" مشيرا إلى أنه "في آخر اتصال لي باللاعب أكد لي أنه يريد التركيز في الوقت الراهن مع فريقه، وسيكون بإمكانه اللعب للمنتخب في المستقبل".

وأضاف لقجع "يجب علينا أن نُواكب الزلزولي ليتألق مع الفريق الأول لبرشلونة ويستفيد منه المنتخب الوطني المغربي، لأنه في الأخير يبقى ابن المغرب، ومرحبا به مستقبلا، إذا كان سيقدم الإضافة اللازمة".