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إسرائيل: رجل الأعمال ستيفان ملول يوقع اتفاقا لشراء "نادي بيتار القدس لكرة القدم"

i24NEWS - AFP

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مشجعو نادي بيتار القدس لكرة القدم يهتفون خلال مباراة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم ضد هبوعيل بتاح تكفا، في بيتاح تكفا، إسرائيل، الأحد 15 يناير 2012
(AP Photo/Ariel Schalit)مشجعو نادي بيتار القدس لكرة القدم يهتفون خلال مباراة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم ضد هبوعيل بتاح تكفا، في بيتاح تكفا، إسرائيل، الأحد 15 يناير 2012

النادي يمر بأزمة مالية ورياضية ويحتل المركز 11 في البطولة من أصل 14 برصيد 16 نقطة من أصل 17 مباراة

أعلن نادي كرة القدم الإسرائيلي بيتار القدس، عن أن " رجل الأعمال الإسرائيلي-الفرنسي ستيفان ملول قد وقع اتفاقا لشراء النادي من مالكه الحالي موشيه حوجيج"، مضيفا أن "السيد ملول التزم بتحمل جميع ديون النادي"، بحسب بيان للنادي ورد أمس الخميس.

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وأعلن موشيه حوجيج، في أيلول/سبتمبر 2021، نيته التنحي عن ملكية النادي، وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلته، مؤخرا، ووجهت له اتهامات في قضايا احتيال وجرائم جنسية.

ويذكر أن بيتار القدس، يمر بأزمة مالية ورياضية ويحتل المركز 11 في البطولة من أصل 14 برصيد 16 نقطة من أصل 17 مباراة، علما أنه سبق له الفوز بالبطولة الإسرائيلية ست مرات.

وعملت إدارة النادي في السنوات الأخيرة، على تغيير صورتها، ونأت بنفسها عن مجموعة المعجبين "لا فاميليا"، وحصلت في العام 2017 على جائزة لمكافحة العنصرية، على يد الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين.