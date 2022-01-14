إسرائيل: رجل الأعمال ستيفان ملول يوقع اتفاقا لشراء "نادي بيتار القدس لكرة القدم"

النادي يمر بأزمة مالية ورياضية ويحتل المركز 11 في البطولة من أصل 14 برصيد 16 نقطة من أصل 17 مباراة

أعلن نادي كرة القدم الإسرائيلي بيتار القدس، عن أن " رجل الأعمال الإسرائيلي-الفرنسي ستيفان ملول قد وقع اتفاقا لشراء النادي من مالكه الحالي موشيه حوجيج"، مضيفا أن "السيد ملول التزم بتحمل جميع ديون النادي"، بحسب بيان للنادي ورد أمس الخميس.

وأعلن موشيه حوجيج، في أيلول/سبتمبر 2021، نيته التنحي عن ملكية النادي، وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلته، مؤخرا، ووجهت له اتهامات في قضايا احتيال وجرائم جنسية.

ويذكر أن بيتار القدس، يمر بأزمة مالية ورياضية ويحتل المركز 11 في البطولة من أصل 14 برصيد 16 نقطة من أصل 17 مباراة، علما أنه سبق له الفوز بالبطولة الإسرائيلية ست مرات.

وعملت إدارة النادي في السنوات الأخيرة، على تغيير صورتها، ونأت بنفسها عن مجموعة المعجبين "لا فاميليا"، وحصلت في العام 2017 على جائزة لمكافحة العنصرية، على يد الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين.