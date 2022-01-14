كأس أمم افريقيا: المنتخب المغرب ينتصر على جزر القمر ويضمن التأهل للجولة الثانية

وقع البديل زكرياء أبوخلال ثاني الأهداف، قبل أن تنهي صافرة التونسي صادق السالمي، اللقاء بفوز “أسود الأطلس

حقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على جزر القمر، اليوم الجمعة، (2_0)، وضمن التأهل إلى الدور 16 ضمن ثاني جولات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا، الغابون وغانا. في اطار ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021 وعزز أسود الأطلس صدارتهم للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ليتأهلوا للدور القادم مبكرا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم “الأسود” (1_0)، من توقيع سليم أملاح بعد مرور 16 دقيقة على بداية المباراة التي احتضنها ملعب “أحمدو أهيدجو” بياوندي.

وأتيحت مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل للعناصر الوطنية في الجولة الثانية، غير أنها لم تترجم إلى أهداف وتبقى أبرز فرصة ركلة الجزاء التي أهدرها يوسف النصيري في حدود الدقيقة الـ83.

وبينما كانت المواجهة تسير نحو نهايتها بتفوق النخبة الوطنية بهدف نظيف، وقع البديل زكرياء أبوخلال ثاني الأهداف، قبل أن تنهي صافرة التونسي صادق السالمي، اللقاء بفوز “أسود الأطلس” (2_0).

ومكن هذا الانتصار، المنتخب الوطني من الانفراد بصدارة المجموعة بمجموع 6 نقاط، في إنتظار ما ستسفر عنه مباراة الغابون، الوصيف (3ن) مساء اليوم، وغانا، متذيل الترتيب مناصفة مع جزر القمر برصيد خال من النقاط.

ويختتم “الأسود” الثلاثاء المقبل، مبارياتهم في دور المجموعات بمواجهة الغابون، بينما يواجه في اليوم نفسه، جزر القمر المنتخب الغاني.

وأقيمت 3 مباريات يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما سيلتقي الجابون مع غانا في لقاء رابع خلال وقت لاحق.

رغم ذلك، شهدت الجولة الثانية ضمان منتخبين التأهل إلى دور الـ16 في وقت مبكر بعد حصد 6 نقاط، محققين العلامة الكاملة بفوزين.

أول المتأهلين لدور الـ16 كان المنتخب الكاميروني، ممثل البلد المضيف، وذلك بعدما اكتسح إثيوبيا بنتيجة 4-1، رغم أنه كان متأخرا بهدف مبكر.ولحق منتخب المغرب بنظيره الكاميروني بعدما تأهل هو الآخر لدور الـ16 عقب فوزه على جزر القمر بهدفين دون رد، مساء الجمعة.

وعزز أسود الأطلس صدارتهم للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ليتأهلوا للدور القادم مبكرا.