كأس امم افريقيا: حارس المنتخب المغربي بونو يجيب بالعربية ويرفض الترجمة "تلك مشكلتكم"

علق بونو على تدخل عضو اللجنة المنظمة قائلا "تلك مشكلتكم ومن الضروري توفير خدمة الترجمة"

رفض حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو، الرد على أسئلة الصحفيين باللغة الفرنسية أو الانجليزية خلال الندوة الصحافية التي سبقت مباراة المغرب وجزر القمر، بعدما فوجئ بطلب من ممثل اللجنة المنظمة بتغيير لغته العربية”.

واستغرب بونو، الذي كان يرد على أسئلة وسائل الإعلام، من تدخل أحد أعضاء اللجنة التنظيمية الذي أكد على أن اللغة العربية ممنوعة داعيا بونو إلى الحديث باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. :

وعلق بونو على تدخل عضو اللجنة المنظمة قائلا "تلك مشكلتكم ومن الضروري توفير خدمة الترجمة"، قبل أن يتدخل مدرب المنتخب المغربي، وحيد خليلوزيتش، مطالبا بإكمال الندوة.

ومن جانب آخر، أشاد فؤاد بوعلي عالم لسانيات مغربي، ورئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، بتصرف حارس أسود الأطلس ياسين بونو، بإصراره على الحديث باللغة العربية، حسب موقع لو سيت أنفو المغربي.

وقال بوعلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إن إصرار اللاعبين المغاربة على الحديث بلغتهم الوطنية، دليل أكبر على تعبيرهم عن الوجدان العام للمغاربة، مضيفا ”وإذا كانت الدول الخليجية قد استطاعت فتح النقاش حول العربية في الفيفا، فإن على الدول العربية في إفريقيا والتي غدا وجودها قويا عدديا وتقنيا أن تثور ضد هذا الواقع المزري والمحتقر للغتهم وانتمائهم…”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعتمد فقط الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية كلغات رسمية.