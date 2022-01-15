مانشستر سيتي يواصل التحليق عاليًا بفوز هام على تشيلسي في قمة الدوري الانجليزي

انتهى اللقاء بنتيحة 1-0، بهدف وحيد سجله كيفين دي بروين من تسديدة قوية أسكنت شباك البلوز

قطع مانشستر سيتي خطوة هامة نحو الاحتفاظ بلقبه في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مطارده تشلسي بهدف جميل من نجمه كيفن دي بروين السبت في المرحلة 22، ليبتعد عنه بفارق 13 نقطة.

وفي مباراة على ملعب الاتحاد في مانشستر، أطلق دي بروين تسديدة جميلة من خارج المنطقة قبل ثلث ساعة من النهاية، في الزاوية البعيدة لمرمى حارس تشلسي الإسباني كيبا أريسبالاغا منحت فريقه النقاط الثلاث وفوزه الثاني عشر توالياً.

ورفع سيتي رصيده إلى 56 نقطة من 22 مباراة، بفارق 13 نقطة عن تشلسي الفائز مرة وحيدة في آخر ست مباريات في البريميرليغ، فيما يلعب ليفربول الثالث (42 من 20) والذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات مع ضيفه برنتفورد الأحد.

ولم ينجح تشلسي بالرد على هدف دي بروين ليخرج من المباراة بخفّي حنين.