أستراليا تغلق نهائيا أبواب بطولة استراليا المفتوحة بوجه الصربي جوكوفتش

سيتم طرد نوفاك على الفور من البلاد على خلفية قرار بالإجماع لقضاة المحكمة الفيدرالية الأسترالية

قضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية بترحيل لاعب التنس الصربي المصنف الأول عالميًا من البلاد ولن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة التي فاز بها في السنوات الأربع الماضية.

نوفاك جوكوفيتش لاعب التنس الصربي الذي يتربع مركز الصدارة عالميا، لن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة التي فاز بها خلال السنوات الأربع الماضية، وسيتم طرده على الفور من البلاد على خلفية قرار بالإجماع لقضاة المحكمة الفيدرالية الأسترالية، بحسب النشر في الموقع 7 الإخباري.

يشار ألى أن جوكوفتش كان قد حصل على موافقة من المحكمة المحلية للمشاركة في البطولة المنتظرة غير أن وزير الهجرة قرر إلغاء تأشيرته فقدم لاعب التنس الصربي استئنافا آخر غير انه واجه رفض طلبه من المحكمة الأسترالية العليا التي قررت إلغاء تأشيرة الصربي مشاركته في أول بطولة تنس لهذا العام.

هذا يعني أن جوكوفيتش لن يكون قادرًا على المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي من المقرر أن تنطلق غدًا، غير ان مشاركته في السنوات الثلاث المقبلة تبقى في محل شك، نظرًا لأنه بموجب القانون الأسترالي، فإن إلغاء التأشيرة ينطوي على حظر دخول البلاد لمدة ثلاثة سنين.

يشار الى أن دخول جوكوفيتش إلى أستراليا تعذر بسبب حقيقة أنه رفض التطعيم ضد فيروس كورونا وعلى الرغم من ادعائه إصابته بكورونا وبالتالي فإنه يعتبر معافى، قررت أستراليا إلغاء تأشيرته وحظر مشاركته في بطولة التنس بعد أسبوع ونصف على إقامته في نززل للاجئين في ملبورن.